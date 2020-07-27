2020-07-27T03:43:32+03:00
Общество

В Кемерове ищут 17-летнюю девушку

Уже неделю родные и близкие не знают, где она
Лия Гараева
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Фото: «Лиза Алерт Кузбасс» / «ВКонтакте»Фото: «Лиза Алерт Кузбасс» / «ВКонтакте»
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В Кемерове без вести пропала 17-летняя Лолита Алексеевна Копал. Девушка уже около недели не выходит на связь с родными и близкими.

Пропавшая ушла из дома в неизвестном направлении 21 июля. С тех пор ее никто из знакомых не видел. Волонтеры ПСО «Лиза Алерт» опубликовали фотографию и приметы разыскиваемой.

У Лолиты невысокий рост – примерно 158 сантиметров, она плотного телосложения, у нее длинные осветленные волосы и карие глаза. Когда девушку видели в последний раз, она была одета в черное длинное платье с зеленым рисунком и черные туфли.

Если вы видели где-то Лолиту или знаете ее местонахождение, сообщите об этом полиции или волонтерам. Любая информация будет полезной и поможет в поиске.

Телефон для связи: 8-800-700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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