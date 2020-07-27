Кузбассовец украл деньги с банковской карты соседа

27 Июль 2020 2020-07-27T04:20:20+03:00

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В Прокопьевске молодой человек украл деньги с банковской карты соседа. Он взял ее, когда приходил в гости, чтобы выпить.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области, всего с карты 48-летнего прокопчанина исчезли 56 тысяч рублей. Он заметил пропажу и отправился в полицию, чтобы заявить о краже. Стражи правопорядка провели расследование и нашли подозреваемого. Для этого они просмотрели видео с камер наблюдения в магазинах, где расплачивались картой.

В подозреваемом потерпевший узнал своего соседа, с которым он устраивал застолья с алкоголем несколько раз за неделю. Оказалось, что в один из визитов сосед украл банковскую карту, на которой был написан пин-код. Затем вор отправился в магазины, чтобы потратить деньги. Среди его покупок был перстень из ювелирного салона за 46 тысяч рублей. Затем парень сдал его в ломбард за семь тысяч рублей. Когда деньги закончились, подозреваемый вернул карту в шкаф.

В отношении парня возбудили уголовное дело. Теперь его могут отправить в тюрьму на шесть лет.

ИСТОЧНИК KP.RU