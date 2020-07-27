В Кемерове у пьяного пенсионера похитили 167 тысяч рублей
В Кемерове полицейские задержали мужчину, который украл 167 тысяч рублей у пенсионера. Он совершил преступление во время совместного распития алкоголя.
По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области, ранее судимый за кражи 38-летний кемеровчанин познакомился со своей жертвой на улице. Он предложил 84-летнему мужчине выпить вместе, и тот согласился. Во время вечеринки подозреваемый воспользовался тем, что пенсионер отвлекся. В этот момент рецидивист взял его телефон и перевел себе деньги через приложение на смартфоне. И только через несколько дней потерпевший обнаружил, что денег нет.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. На этот раз за кражу его могут отправить в тюрьму на шесть лет.
ИСТОЧНИК KP.RU