В Кемерове у пьяного пенсионера похитили 167 тысяч рублей

27 Июль 2020 2020-07-27T04:43:45+03:00

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В Кемерове полицейские задержали мужчину, который украл 167 тысяч рублей у пенсионера. Он совершил преступление во время совместного распития алкоголя.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области, ранее судимый за кражи 38-летний кемеровчанин познакомился со своей жертвой на улице. Он предложил 84-летнему мужчине выпить вместе, и тот согласился. Во время вечеринки подозреваемый воспользовался тем, что пенсионер отвлекся. В этот момент рецидивист взял его телефон и перевел себе деньги через приложение на смартфоне. И только через несколько дней потерпевший обнаружил, что денег нет.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. На этот раз за кражу его могут отправить в тюрьму на шесть лет.

ИСТОЧНИК KP.RU