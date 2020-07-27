27 Июль 2020 2020-07-27T07:44:59+03:00

Кузбассовец заплатит миллионный штраф за вознаграждение в 130 тысяч Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Помощь за вознаграждение довела бывшего замначальника вагонного ремонтного депо до скамьи подсудимых. Мужчина получил вознаграждение в 130 тысяч рублей, а вот штраф за это он должен заплатить намного больший.

28-летнего заместителя начальника вагонно-ремонтного депо задержали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Сибирского линейного управления ЛУ МВД России. Они проверяли информацию о том, что мужчина за вознаграждение проводит ремонт железнодорожных вагонов вне очереди. А представители одной из транспортных компаний за это заплатили более 130 тысяч рублей.

За коммерческий подкуп мужчина попал на скамью подсудимых, и Центральный районный суд города Кемерово признал его виновным.

- Мужчине назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и штрафа в размере 1,69 миллиона рублей, - сообщает пресс-служба УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU