Кузбассовец заплатит миллионный штраф за вознаграждение в 130 тысяч
Помощь за вознаграждение довела бывшего замначальника вагонного ремонтного депо до скамьи подсудимых. Мужчина получил вознаграждение в 130 тысяч рублей, а вот штраф за это он должен заплатить намного больший.
28-летнего заместителя начальника вагонно-ремонтного депо задержали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Сибирского линейного управления ЛУ МВД России. Они проверяли информацию о том, что мужчина за вознаграждение проводит ремонт железнодорожных вагонов вне очереди. А представители одной из транспортных компаний за это заплатили более 130 тысяч рублей.
За коммерческий подкуп мужчина попал на скамью подсудимых, и Центральный районный суд города Кемерово признал его виновным.
- Мужчине назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и штрафа в размере 1,69 миллиона рублей, - сообщает пресс-служба УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу.
ИСТОЧНИК KP.RU