Еще 69 кузбассовцев заболели коронавирусом на утро 27 июля

27 Июль 2020 2020-07-27T07:48:44+03:00

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Еще у 69 жителей региона за минувшие сутки выявили коронавирусную инфекцию. На утро 27 июля число заболевших COVID-19 достигло 3329 человек с начала пандемии.

По данным оперативного штаба Кузбасса, на утро 27 июля еще у 69 жителей региона тесты на коронавирус оказались положительными. Таким образом, число заболевших достигло 3329 человек. Из них 1329 человек в настоящее время получают необходимую медицинскую помощь в инфекционных стационарах региона.

Одновременно с новыми случаями заболевания есть и новые случаи выздоровления. Так, на утро 27 июля еще 23 пациента выздоровели и покинули стены инфекционных больниц. Таким образом, с середины марта, когда был выявлен первый случай заболевания в Кузбассе, от коронавируса вылечились уже 1979 человек.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 5826 человек, - сообщает оперативный штаб.

ИСТОЧНИК KP.RU