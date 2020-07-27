В каком городе на утро 27 июля больше всего заболевших

27 Июль 2020 2020-07-27T07:52:09+03:00

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За минувшие сутки в Кузбассе стало на 69 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 больше. При этом часть из них проживает в одном и том же городе.

По данным оперативного штаба, на утро 27 июля число заболевших коронавирусом увеличилось на 69 человек. Больше всего новых пациентов – 17 человек – выявлено в Кемерове. Всего здесь с начала пандемии выявили 784 случая заболевания. В Междуреченске девять новых пациентов с подтвержденным COVID-19. В общей сложности число заболевших здесь достигло 503 человек. В за минувшие сутки врачи диагностировали еще семь случаев заболевания коронавирусом, всего же с начала пандемии этот диагноз здесь поставили 781 человеку.

В Таштагольском муниципальном округе шесть новых заболевших, а в Прокопьевске – пять. В Белове четыре человека с диагнозом COVID-19 оказались на больничных койках. По три заболевших в Юрге, Беловском и Гурьевском муниципалоьных районах. А вот в Юргинском муниципальном округе – два новых случая коронавируса.

По одному пациенту с подтвердившимся коронавирусом врачи выявили в Анжеро-Судженске, Березовском, Калтане, Киселевске, Краснобродском, Мысках, а также в Прокопьевском, Промышленновском, Яшкинском муниципальных округах и Тисульском муниципальном районе. В общей сложности с начала пандемии коронавирус диагностирован у 3329 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU