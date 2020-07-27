2020-07-27T10:34:12+03:00
Общество

В кузбасском городе на сутки отключат холодную воду

Об этом сообщил мэр Анжеро-Судженска
Екатерина РОМАНОВА
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В кузбасском городе на сутки отключат холодную водуВ кузбасском городе на сутки отключат холодную водуФото: Екатерина РОМАНОВА
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На целые сутки останутся без холодной воды жители Анжеро-Судженска. Глава города призвал его жителей сделать необходимые запасы.

Мэр Анжеро-Судженска Александр Рыбалко сообщил горожанам о предстоящем отключении холодного водоснабжения, которое запланировано на 28 июля. Он отметил, что вода не будет подаваться с 6.00 28 июля до 6.00 29 июля. Причина отключения - проведение плановых работ. При этом на верхние этажи после завершения этих работ вода может подаваться с опозданием.

- Рекомендую сделать необходимый запас воды для бытовых нужд. После возобновления подачи холодную воду употребляйте после обязательного отстаивания и кипячения! - отметил градоначальник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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