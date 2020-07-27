2020-07-27T12:47:06+03:00
Происшествия

Принял за наркоманов: кемеровчанин открыл стрельбу по компании на квадроциклах

Мужчина заподозрил молодых людей в нехороших поступках
Екатерина РОМАНОВА
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Принял за наркоманов: кемеровчанин открыл стрельбу по компании на квадроциклахПринял за наркоманов: кемеровчанин открыл стрельбу по компании на квадроциклахФото: Иван ВИСЛОВ
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Дракой и стрельбой из травматического пистолета закончилось общение 50-летнего кемеровчанина и компании молодых людей. Обе стороны конфликта получили травмы и написали заявления в полицию.

Накануне вечером 50-летний житель садового товарищества Рудничного района обратил внимание на четверых молодых людей, которые катались на квадрациклах. Их поведение показалось подозрительным мужчине, и тот посчитал, что незнакомцы занимаются распространением наркотиков. Мужчина заявил им о своих подозрениях, и после этого между ними произошел конфликт. Словесная перебранка быстро перешла в потасовку, а потом дачник достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в оппонентов. Все участники конфликта получили травмы и были вынуждены обратиться в больницу за помощью.

- В настоящее время заявления в полицию поступили от обеих сторон конфликта. Проводится доследственная проверка. Фактов, указывающих на причастность участников конфликта к незаконному обороту наркотиков, полицейские не выявили. 50-летний владелец оружия хранил его на законных основаниях, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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