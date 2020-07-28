Кузбассовец убил котенка во время застолья

28 Июль 2020 2020-07-28T04:22:35+03:00

Изменить размер текста: A A

За жестокое обращение с животным перед судом предстанет житель Кузбасса. Будучи в гостях, он убил котенка.

Одна из жительниц Киселевска пригласила к себе домой соседей и устроила застолье. И уже во время праздника оказалось, что не все гости разделяют ее любовь к животным. Маленький котенок, только-только достигший месячного возраста, решил приласкаться к одному из гостей и несколько раз попытался забраться к нему на колени. Мужчина же, не испытывавший теплых чувств к домашним питомцам, взял котенка в руку, сдавил его и с силой бросил на пол. Котенок перестал двигаться, а хозяйка, шокированная случившимся, обратилась в полицию.

Позже сосед признался стражам порядка в нелюбви к животным и чувстве неприязни, которое он испытывал, когда котенок пытался забраться к нему на колени.

- В настоящее время дознавателем ОМВД России по Киселевску по данному факту возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет три года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU