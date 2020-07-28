89 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов в Кузбассе

28 Июль 2020 2020-07-28T07:05:29+03:00

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С 3 по 25 июля выпускники Кузбасса сдавали ЕГЭ. Сейчас известны итоговые оценки по части предметов. Как оказалось 89 человек смогли набрать по 100 баллов.

Уже известны итоговые оценки по географии, литературе, информатике и ИКТ, русскому языку и профильной математике, а также по истории и физике. В общей сложности 89 выпускников получили за ЕГЭ по 100 баллов. Больше всего стобалльников по русскому языку.

- На наивысший балл этот предмет сдали 54 участника. Максимально успешно выполнили задания по профильной математике 4 человека. При этом по сравнению с 2019 годом данные показатели выросли: 33 стобалльника было установлено по русскому языку и три по математике, - рассказала директор областного Центра мониторинга качества образования Ольга Шитова.

По литературе по 100 баллов получили 10 человек. Для сравнения - в 2019 году - три. А по истории - 12, при этом в 2019 году таких выпускников было семь. Два выпускника получили по 100 баллов по географии, еще два - по физике и восемь - по информатике и ИКТ.

- Три выпускника стали стобалльниками сразу по двум предметам. Владислав Рябыкин из гимназии № 32 Новокузнецка успешно написал ЕГЭ по русскому языку и профильной математике. Выпускница Бурлаковской средней общеобразовательной школы Прокопьевского округа Полина Манских сдала на высший балл русский язык и литературу. Стобалльником по профильной математике, информатике и ИКТ стал Дмитрий Утюжников из лицея № 84 имени Власова города Новокузнецка, - отметили в пресс-службе министерства образования Кузбасса.

Итоги ЕГЭ по оставшимся предметам - химии, биологии, обществознанию, иностранным языкам - будут известны позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU