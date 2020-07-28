28 Июль 2020 2020-07-28T07:49:53+03:00

Есть пострадавшие: В Кузбассе столкнулись две иномарки. ФОТО: отдел пропаганды областной Госавтоинспекции

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В Мысках Skoda Fabia столкнулась со встречной Kia Cerato. В результате аварии один человек пострадал.

Авария произошла в понедельник, около 17.05, на улице Промкомбинатской, сообщили в областном управлении ГИБДД. По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda Fabia перед поворотом не убедился в безопасности маневра и столкнулся со встречной иномаркой Kia Cerato. От удара пострадал 30-летний мужчина, который сидел за рулем Skoda Fabia. Его госпитализировали и назначили амбулаторное лечение.

- В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, - добавили в ведомстве.

Как отмечают инспекторы, за 6 месяцев 2020 года в регионе произошло 185 ДТП по причине несоблюдения очередности проезда. В них два человека погибли, 260 - пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU