28 Июль 2020 2020-07-28T11:14:01+03:00

Как будут ходить дополнительные электрички до Лужбы. ФОТО: пресс-центр Междуреченска

Добраться до популярного туристического маршрута будет легче

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На популярном туристическом маршруте - от Междуреченска до Лужбы - в ближайшее время начнут курсировать дополнительные электропоезда.

Как сообщает пресс-центр администрации Междуреченска, дополнительные составы будут выходить в дни пикового спроса. Поднебесные Зубья давно являются излюбленным маршрутом у поклонников активного отдыха, поэтому в некоторые дни уехать в направлении Лужбы крайне сложно, и уж тем более невозможно соблюдать социальную дистанцию в переполненном вагоне. Теперь же проблема будет решена благодаря добавочным электричкам.

Дополнительные составы выйдут в рейс 31 июля, а также 7 и 14 августа, и будут курсировать по следующему расписанию:

- Лужба - Междуреченск: отправление из Лужбы - в 9.16, прибытие в Междуреченск - в 11.07;

- Междуреченск - Лужба: отправление из Междуреченска - в 14.45, прибытие в Лужбу - в 16.30.

Уточнить расписание движения электропоездов можно по бесплатному телефону справочного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород».

ИСТОЧНИК KP.RU