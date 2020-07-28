Двое кузбассовцев сбросили приятеля с 8-го этажа

28 Июль 2020 2020-07-28T11:42:41+03:00

Им не понравилось, что тот не рассказал о своей болезни

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Два приятеля из Мысков обиделись на своего знакомого за то, что он не рассказал им о своем заболевании. В отместку они сбросили мужчину с 8-го этажа.

В последние дни марта два приятеля из Мысков 30 и 33 лет отправились в гости к своему знакомому, 42-летнему жителю того же города. Троица выпивала, и во время задушевного разговора хозяин квартиры рассказал, что не так давно освободился из мест лишения свободы. А еще - что у него имеется неизлечимое заболевание.

Гости стали возмущаться, ведь их приятель не только не предупредил о заболевании, но еще и пил с ними вместе из одной рюмки. Они решили проучить хозяина квартиры и стали бить его руками и ногами. А потом один из них предложил сбросить мужчину с балкона. Приятели вытолкали 42-летнего знакомого на балкон, а потом сбросили вниз. Упав с высоты 8-го этажа, мужчина скончался.

- На место преступления незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Сделав первоначальный осмотр места падения, следователи пришли к выводу, что потерпевшего могли толкнуть через перила балкона. К тому же от мужчины пахло алкоголем, а значит, была вероятность, что употреблял его он не один. Затем было установлено, где потерпевший проживал, и свидетели, видевшие, что к нему приходили гости, - рассказали о ходе расследования в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

Обоих приятелей нашли в реабилитационном центре, сейчас они задержаны и заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU