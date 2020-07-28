В Новокузнецке вводят квоты на выбросы в атмосферу

28 Июль 2020 2020-07-28T13:24:47+03:00

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Новокузнецк стал одним из 12 городов России, где начинает действовать система квот на выбросы веществ в атмосферу. К 2024 году объем вредных выбросов планируется снизить не менее чем на 20 процентов от показателей 2017 года.

Выбросы в атмосферу промышленными предприятиями Новокузнецка теперь будут строго регулироваться. Благодаря новому механизму – введению квот на выбросы – воздух в городе станет чище. При этом предельные объемы выбросов будут устанавливаться и распределяться между предприятиями на основе сводных расчетов загрязнения воздуха. Определением и распределением квоты по объему выбросов, которые не должны быть превышены, займется Росприроднадзор.

- Новокузнецк уже выполнил почти половину плана по снижению выбросов: по итогам 2019 года объем выбросов уменьшился на 8% по сравнению с показателями 2017 года. Работа идет по графику, за первые шесть месяцев этого года промышленные предприятия Новокузнецка направили более 365 миллиона рублей на реализацию федерального проекта «Чистый воздух». Новый механизм квотирования позволит дополнительно улучшить состояние воздуха в Новокузнецке, - заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Контролировать ход эксперимента будет специально созданная комиссия, в которую вошли замгубернатора Андрей Панов, представители администрации правительства Кузбасса, администрации Новокузнецка, профильных ведомств и предприятий, реализующих мероприятия по снижению выбросов в рамках нацпроекта «Экология»: АО «ЕВРАЗ ЗСМК», АО «РУСАЛ Новокузнецк», АО «Кузнецкие ферросплавы», АО «Кузнецкая ТЭЦ».

ИСТОЧНИК KP.RU