Невысокий усатый мужчина пропал в лесу в Кузбассе
С 26 июля в Кузбассе разыскивают Григория Степанцова. Поиск осложняется тем, что незадолго до исчезновения он ушел в лес.
Родные и близкие, а также волонтеры поисково-спасательного отряда разыскивают 56-летнего Григория Степанцова, жителя села Лебедянка Анжеро-Судженского района. 26 июля мужчина ушел в лес, а потом перестал выходить на связь.
Приметы пропавшего: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы черные с проседью, глаза голубые.
Был одет: рубашка, синие спортивные брюки, черные берцы, красная кепка.
С собой: рюкзак.
Особые приметы: носит усы.
Если вы готовы присоединиться к поискам или вам известно местонахождение Григория Степанцова, сообщите об этом волонтерам или сотрудникам полиции.
Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU