28 Июль 2020 2020-07-28T16:22:19+03:00

Невысокий усатый мужчина пропал в лесу в Кузбассе. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"

Его разыскивают с 26 июля

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С 26 июля в Кузбассе разыскивают Григория Степанцова. Поиск осложняется тем, что незадолго до исчезновения он ушел в лес.

Родные и близкие, а также волонтеры поисково-спасательного отряда разыскивают 56-летнего Григория Степанцова, жителя села Лебедянка Анжеро-Судженского района. 26 июля мужчина ушел в лес, а потом перестал выходить на связь.

Приметы пропавшего: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы черные с проседью, глаза голубые.

Был одет: рубашка, синие спортивные брюки, черные берцы, красная кепка.

С собой: рюкзак.

Особые приметы: носит усы.

Если вы готовы присоединиться к поискам или вам известно местонахождение Григория Степанцова, сообщите об этом волонтерам или сотрудникам полиции.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU