Больше 30 тысяч кузбассовцев пострадали от укусов клещей

29 Июль 2020 2020-07-29T06:55:41+03:00

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Сезон активности клещей продолжается, и кузбассовцы по-прежнему обращаются к врачам за помощью после того, как их кусают эти членистоногие.

Так, в этом году помощь врачей потребовалась 30 083 кузбассовцам, причем 6917 из них - дети и подростки, не достигшие 17 лет. Год назад этот показатель был ниже: 28 169 взрослых и 5815 детей.

- За последнюю неделю обратились по поводу присасывания клещей 252 человека, в том числе детей - 51, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области. - Медицинская помощь пострадавшим от укусов клещей оказывается во всех медицинских организациях области.

Также в ведомстве отметили, что при присасывании клещей в организм человека могут попасть патогенные микроорганизмы. В свою очередь, они вызывают такие заболевания, как клещевой вирусный энцефалит, иксодовый клещевой боррелиоз, туляремию, гранулоцитарный анаплазмоз человека, моноцитарный эрлихиоз человека, клещевые риккетсиозы. Именно поэтому, обнаружив на теле клеща, нужно обратиться в больницу и как можно скорее начать лечение. Вакцины же в настоящий момент существуют лишь от энцефалита и туляремии.

ИСТОЧНИК KP.RU