Уйдем ли от добычи угля: замгубернатора ответил на вопрос кузбассовцев

29 Июль 2020 2020-07-29T07:47:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Будет ли Кузбасс уходить от добычи угля и какие планы по освоению новых видов производства сейчас реализуются в регионе, рассказал заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.

Замгубернатора отметил, что кузбассовцев все чаще интересует, когда начнется диверсификация производства в Кузбассе, и планируем ли мы уходить от угледобычи.

- Начну с ответа на второй вопрос: нет, не планируем. Угольная промышленность - драйвер экономики региона, который помогает развитию смежных отраслей, - заявил Андрей Панов на своей странице в Instagram.

А вот диверсификация, то есть освоение новых видов производства, в регионе постепенно выходит на новый уровень. Так, в условиях пандемии производители освоили выпуск бактерицидных рециркуляторов для обеззараживания помещений. И если некоторое время назад их не производили в регионе вообще, то теперь сразу два завода - Кемеровский механический завод и ООО «Мебель-СПВ» - занимаются этим. Перед производствами стоит задача: собрать 30 тысяч рециркуляторов для нужд региона.

- Эти приборы уничтожают 99% бактерий и вирусов, их можно использовать круглосуточно, и, что важно, в присутствии людей. Кроме того, кузбасские рециркуляторы почти в два раза дешевле российских аналогов, - отметил Андрей Панов.

ИСТОЧНИК KP.RU