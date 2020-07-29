2020-07-29T12:30:58+03:00
Общество

Кузбассовцы жалуются на поборы в детских садах

Их не устраивают просьбы оказать материальную помощь дошкольному учреждению
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбассовцы жалуются на поборы в детских садахКузбассовцы жалуются на поборы в детских садахФото: Алексей БУЛАТОВ
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Один из жителей Кемерова обратил внимание мэра на то, что в детских садах нередки просьбы оказать финансовую помощь учреждению. Кемеровчанина такой порядок вещей возмутил.

Сообщение, полное негодования, житель областного центра оставил в социальных сетях под постом о строительстве новых детских садов:

«Обращаются родители в детское дошкольное учреждение, а заведующая предлагает им внести добровольный взнос в размере 30-50 тысяч. На ремонт и нужды детского садика, а иначе мест нет».

Еще одна жительница города отметила, что в детских садах просят оказывать помощь не только перед поступлением ребенка, но и в течение всего времени его пребывания в саду.

«А как же другие сады, где требуется ремонт детских площадок? Почему мы должны из своего кармана вынимать деньги и за свой счет восстанавливать?. Это ведь недешево, и к тому же за все время пребывания в саду постоянно что-то требуется отремонтировать, отреставрировать. Садики ведь государственные, а ремонтируют родители за свой счет», - недоумевает женщина.

Представители министерства образования и науки Кузбасса тут же отреагировали и посоветовали родителям обратить внимание на добровольность взносов и возможность пожаловаться на неправомерные поборы.

«Родительские взносы являются добровольными. Вы вправе отказаться от помощи детскому саду, а в случае вымогательства можете обратиться в прокуратуру: 8 (800) 551-22-59; 8 (384-2) 58-06-51», - сообщил представитель министерства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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