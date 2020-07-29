Штраф за купание детей без родителей в Кузбассе вырос до 5 тысяч рублей

29 Июль 2020 2020-07-29T13:52:43+03:00

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Ежегодно в Кузбассе летом происходят несчастные случаи с детьми, которые купались в водоемах без родителей. Чтобы уменьшить число таких случаев, в регионе увеличены штрафы за детей без присмотра.

Если раньше сумма штрафа за оставленного у водоема ребенка младше 14 лет составляла лишь 500 рублей, то теперь она увеличена до 3-5 тысяч. При этом предусмотрен и еще один штраф - за купание ребенка без индивидуальных средств спасения - также на сумму 3-5 тысяч рублей. Это значит, что даже под контролем родителей ребенок должен находиться в воде только в спасательном снаряжении - надувном жилете, нарукавниках, нагруднике, поясе.

- Эта проблема беспокоит нас уже очень давно. Чаще всего кузбассовцы предпочитают отдыхать у воды на диких пляжах, где не дежурят водолазы и спасатели, - отметил председатель комитета по вопросам государственного устройства, местного самоуправления и правоохранительной деятельности парламента Кузбасса Алексей Зеленин. - Родители, которые позволяют детям одним купаться в не приспособленных для этого местах, теперь будут платить больше. Надеемся, что эти меры помогут сохранить человеческие жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU