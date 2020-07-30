2020-07-30T06:34:49+03:00
Общество

На оживленном перекрестке в Новокузнецке перекроют движение

Это необходимо для ремонта переезда
Екатерина РОМАНОВА
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На оживленном перекрестке в Новокузнецке перекроют движениеНа оживленном перекрестке в Новокузнецке перекроют движениеФото: Екатерина РОМАНОВА
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В Новокузнецке продолжают ремонтировать переезды. Из-за этого еще один оживленный перекресток в Центральном районе будет перекрыт.

В этот раз движение будет перекрыто на пересечении улицы Спартака и проспекта Орджоникидзе. Здесь в ночь с 30 на 31 июля с 0.00 начнутся дорожные работы. Специалисты снимут старую изношенную плитку и уложат новый асфальт.

- Проведение ремонта не затронет работу общественного транспорта, однако может вызвать ограничения для проезда легковых автомобилей, - сообщает пресс-служба управления по транспорту и связи города Новокузнецка. - Муниципальное трамвайно-троллейбусное предприятие приносит извинения за неудобства.

Напомним, это не единственный перекресток, на котором дорожники в этом году меняют покрытие. Так, на минувшей неделе работы велись на кольце Дома быта.

Дополнительную информацию о работе общественного транспорта во время ремонта можно получить по телефону горячей линии: МКУ ЦДС 740-195.

ИСТОЧНИК KP.RU

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