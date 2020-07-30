2020-07-30T09:24:13+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк предлагает новый вклад «Растущий доход»

Россельхозбанк ввел в линейку депозитов для физических лиц новое предложение — вклад «Растущий доход».
Яков КРЫМСКИЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вклад открывается на сумму от 10 000 рублей на срок 540 дней. Основным преимуществом продукта является растущая в течение срока действия вклада процентная ставка до 5,5 процента годовых, а также возможность его досрочного закрытия на льготных условиях.

«В связи с рекордным снижением ключевой ставки доходность депозитов закономерно снижается. Россельхозбанк стремится предложить клиентам оптимальные финансовые решения для надежного хранения и накопления сбережений. Именно поэтому мы запускаем новый вклад «Растущий доход» с растущей в течение его срока действия ставкой. Банк постоянно совершенствует продуктовую линейку, что позволяет клиентам выбирать наиболее подходящие для них варианты», - отметила Руководитель Блока розничного бизнеса АО «Россельхозбанк» Светлана Вишнякова.

Открыть вклад «Растущий доход» можно в ближайшем офисе Банка, а также с использованием системы «Интернет-Банк» и «Мобильный банк».

Получить подробную информацию об условиях вклада можно на сайте Банка по адресу https://www.rshb.ru/natural/deposits/growing_income/

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за горящего грузовика в Кузбассе перекрыли автодорогу
РСХБ занял 1-е место в конкурсе «Лучшая банковская программа для МСП - 2020»
Есть пострадавшие: в Новокузнецке иномарка въехала в дерево
Россельхозбанк предлагает новый вклад «Растущий доход»
Заболевших какого возраста больше всего в Кузбассе
Подросток из Кузбасса обиделся на маму и ушел из дома
В Междуреченске больше всего заболевших COVID-19 на утро 30 июля
Больные коронавирусом новокузнечане массово отказываются от госпитализации
74 кузбассовца заболели коронавирусом за минувшие сутки
23-я пациентка с коронавирусом скончалась в Кузбассе
КАМАЗ проехал по мосту возле кузбасского поселка и разрушил его
Обрушилась часть мемориала возле кадетского училища в Кемерове
Кемеровчанин пообещал спасти знакомого от тюрьмы и сам попал под суд
Восемь очагов коронавируса выявили в Новокузнецке
На оживленном перекрестке в Новокузнецке перекроют движение
Поезд Кемерово - Москва возвращается в Кузбасс
Врачи рассказали о состоянии упавшей в заброшенном здании школьницы из Кузбасса