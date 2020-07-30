Россельхозбанк предлагает новый вклад «Растущий доход»

30 Июль 2020 2020-07-30T09:24:13+03:00

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Вклад открывается на сумму от 10 000 рублей на срок 540 дней. Основным преимуществом продукта является растущая в течение срока действия вклада процентная ставка до 5,5 процента годовых, а также возможность его досрочного закрытия на льготных условиях.

«В связи с рекордным снижением ключевой ставки доходность депозитов закономерно снижается. Россельхозбанк стремится предложить клиентам оптимальные финансовые решения для надежного хранения и накопления сбережений. Именно поэтому мы запускаем новый вклад «Растущий доход» с растущей в течение его срока действия ставкой. Банк постоянно совершенствует продуктовую линейку, что позволяет клиентам выбирать наиболее подходящие для них варианты», - отметила Руководитель Блока розничного бизнеса АО «Россельхозбанк» Светлана Вишнякова.

Открыть вклад «Растущий доход» можно в ближайшем офисе Банка, а также с использованием системы «Интернет-Банк» и «Мобильный банк».

Получить подробную информацию об условиях вклада можно на сайте Банка по адресу https://www.rshb.ru/natural/deposits/growing_income/

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.