2020-07-30T10:56:14+03:00
Происшествия

Из-за горящего грузовика в Кузбассе перекрыли автодорогу

Огонь уничтожил машину
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Из-за горящего грузовика в Кузбассе перекрыли автодорогу. ФОТО: ГИБДД КузбассаИз-за горящего грузовика в Кузбассе перекрыли автодорогу. ФОТО: ГИБДД Кузбасса
Изменить размер текста:

Горящий грузовой автомобиль стал причиной того, что сотрудники полиции перекрыли одну из кузбасских автодорог.

Сигнал о том, что на автодороге Кемерово - Промышленная» горит грузовой автомобиль, поступил на пульт диспетчера в четверг, 30 июля, в 11.20. На место ЧП незамедлительно выдвинулись четыре пожарных и одна единица техники. Одновременно с этим, чтобы обеспечить безопасность движения, сотрудники Госавтоинспекции Кемеровского района перекрыли движение на этом участке дороги.

- На момент прибытия первого подразделения автомобиль «Газель» горел открытым пламенем, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области. - В результате пожара автомобиль обгорел внутри и снаружи на всей площади.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.

Как отмечает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции, в настоящее время движение на этом участке дороги восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за горящего грузовика в Кузбассе перекрыли автодорогу
РСХБ занял 1-е место в конкурсе «Лучшая банковская программа для МСП - 2020»
Есть пострадавшие: в Новокузнецке иномарка въехала в дерево
Россельхозбанк предлагает новый вклад «Растущий доход»
Заболевших какого возраста больше всего в Кузбассе
Подросток из Кузбасса обиделся на маму и ушел из дома
В Междуреченске больше всего заболевших COVID-19 на утро 30 июля
Больные коронавирусом новокузнечане массово отказываются от госпитализации
74 кузбассовца заболели коронавирусом за минувшие сутки
23-я пациентка с коронавирусом скончалась в Кузбассе
КАМАЗ проехал по мосту возле кузбасского поселка и разрушил его
Обрушилась часть мемориала возле кадетского училища в Кемерове
Кемеровчанин пообещал спасти знакомого от тюрьмы и сам попал под суд
Восемь очагов коронавируса выявили в Новокузнецке
На оживленном перекрестке в Новокузнецке перекроют движение
Поезд Кемерово - Москва возвращается в Кузбасс
Врачи рассказали о состоянии упавшей в заброшенном здании школьницы из Кузбасса