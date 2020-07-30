Из-за горящего грузовика в Кузбассе перекрыли автодорогу

30 Июль 2020 2020-07-30T10:56:14+03:00

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Горящий грузовой автомобиль стал причиной того, что сотрудники полиции перекрыли одну из кузбасских автодорог.

Сигнал о том, что на автодороге Кемерово - Промышленная» горит грузовой автомобиль, поступил на пульт диспетчера в четверг, 30 июля, в 11.20. На место ЧП незамедлительно выдвинулись четыре пожарных и одна единица техники. Одновременно с этим, чтобы обеспечить безопасность движения, сотрудники Госавтоинспекции Кемеровского района перекрыли движение на этом участке дороги.

- На момент прибытия первого подразделения автомобиль «Газель» горел открытым пламенем, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области. - В результате пожара автомобиль обгорел внутри и снаружи на всей площади.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.

Как отмечает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции, в настоящее время движение на этом участке дороги восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU