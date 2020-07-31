Россельхозбанк начал продавать слитки из драгоценных металлов в Новокузнецке
Кемеровский РФ АО «Россельхозбанк» приступил к продаже слитков драгоценных металлов в г. Новокузнецке.
Россельхозбанк предлагает широкий ассортимент слитков золота и серебра, изготовленных российскими аффинажными заводами, в соответствии с ГОСТ и стандартами производства. Операции со слитками проводятся на основании ежедневно меняющихся котировок. В наличии слитки золота по 1 гр. и 5 гр. и серебра по 100 гр. 999,9 пробы (с содержанием химически чистого основного драгоценного металла не менее 99,99 процента лигатурной массы слитка).
«Слитки драгоценных металлов - это подарок на долгую память, хороший способ сохранить сбережения, т.к. исторически стоимость драгоценных металлов растет, удобное долгосрочное вложение и дополнительный заработок», - отмечает заместитель директора Кемеровского филиала Елена Писаненко.
Более подробная информация в офисе Россельхозбанка по адресу г. Новокузнецк, ул. Кирова, 45а и по тел. +7(3843) 32-14-45.
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