2020-07-31T13:09:52+03:00
Общество

В Кемерове в выходные ограничат движение транспорта

Это связано с полумарафоном
Лия Гараева
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В Кемерове на выходных ограничат движение транспортаВ Кемерове на выходных ограничат движение транспортаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Кемерове в выходные пройдет всероссийский полумарафон «ЗаБег». В связи с этим будет ограничено движение транспорта.

Ограничения начнут действовать с 20.00 субботы, 1 августа, и продлятся до 17.00 воскресенья, 2 августа. Автомобилистов предупреждают, что в этот промежуток времени будет ограничена парковка на Притомском и Московском проспектах. В администрации города уточнили, где именно:

- на проспекте Притомском (от Октябрьского проспекта до бульвара Строителей);

- на проспекте Московском (от бульвара Строителей до Ленинградского проспекта);

- на парковке у президентского кадетского училища.

Также 2 августа с 8.45 до 17.00 будет ограничено движение транспорта по Притомскому проспекту - от здания Управления РЖД до бульвара Строителей. По Московскому проспекту дорогу перекроют от дома № 27 до бульвара Строителей. В 13.00 начнется полумарафон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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