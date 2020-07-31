2020-07-31T13:12:27+03:00
Общество

Где в Кузбассе меньше всего вырастет плата за ЖКУ с 1 сентября

О высоком и низком росте тарифов рассказал министр ЖКХ региона
Екатерина РОМАНОВА
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Где в Кузбассе меньше всего вырастет плата за ЖКУ с 1 сентябряГде в Кузбассе меньше всего вырастет плата за ЖКУ с 1 сентябряФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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С 1 сентября в регионе повысится стоимость коммунальных услуг. Причем подорожают все услуги, а не какие-то выборочные. Однако в разных районах рост тарифов будет происходить по-разному.

Министр ЖКХ Кузбасса рассказал о том, где в области запланирован самый высокий и самый низкий рост тарифов. С 1 сентября все кузбассовцы будут платить больше за отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, вывоз мусора, электроэнергию, газ и твердое топливо. Однако в разных районах стоимость услуг будет подниматься по-разному. Так, самый незначительный рост - в поселке городского типа Белогорск Тисульского района: всего на 3,2 процента. А вот в двух крупнейших городах области, Кемерове и Новокузнецке, плата повысится сразу на 15 процентов.

Тем не менее жители региона по-прежнему не будут оплачивать 100 процентов стоимости коммунальных услуг. 37 процентов от платы, как и прежде, ложится на бюджет области. На сегодняшний день таких регионов, где разница между реальной стоимостью коммунальных услуг и низкими тарифами компенсируется из областного бюджета, почти не осталось.

- Сейчас из бюджета компенсируется в среднем 37 процентов от фактической стоимости коммунальных услуг. На сегодняшний день население Кемерова платит за холодную воду от 31 до 82 процентов от экономически обоснованного тарифа, за водоотведение - от 18 до 59 процентов, за горячее водоснабжение - от 13 до 30 процентов, за отопление - от 20 до 50 процентов, - отметил Олег Ивлев.

К слову, новокузнечане сегодня платят за холодную воду примерно 64 процента от экономически обоснованного тарифа, а за водоотведение - 66 процентов. Повышение же тарифов позволит развивать и совершенствовать сферу ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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