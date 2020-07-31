Молодой водитель насмерть разбился на кузбасской трассе

31 Июль 2020 2020-07-31T13:15:30+03:00

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В Кемеровской области на трассе погиб 27-летний парень. Он разбился на иномарке.

Авария случилась 30 июля, примерно в 12.55, в Беловском районе. Молодой человек разбился на 29-м километре автодороги Белово - Коновалово - Прокопьевск.

- Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Premio, не имеющий права на управление транспортными средствами, не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. В результате молодой человек выехал на встречную полосу , съехал в кювет, где машина опрокинулась, - рассказали в пресс-службе областной ГИБДД.

Очевидцы вызвали полицию и скорую помощь. Однако последние уже никак не могли помочь водителю. Он умер еще до их прибытия. А полицейские, в свою очередь, уточнили еще одну деталь - парень не пристегнулся ремнем безопасности. Сейчас правоохранители выясняют все подробности произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU