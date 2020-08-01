В Кузбассе без вести пропал 10-летний мальчик

1 Авг. 2020 2020-08-01T11:28:29+03:00

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В Кемеровской области без вести пропал 10-летний ребенок. Родители уже сутки не знают, где находится их сын.

Сообщение о пропаже мальчика из Юрги опубликовали волонтеры отряда «Лиза Алерт Кузбасс». Он ушел из дома в пятницу, 31 июля, с тех пор он не выходил на связь с родными.

Волонтеры сообщили приметы ребенка. Его рост составляет 130 сантиметров, он плотного телосложения, у него черные волосы и карие глаза. Мальчик ушел из дома в желтой майке, сером трико, синих кроссовках с белой подошвой и в серой кепке.

Если вы что-либо знаете о том, где сейчас ребенок, сообщите волонтерам или полиции. Любая информация поможет в поиске.

Телефон для связи: 8 800 700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU