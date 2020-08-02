В Кузбассе наркоман заготовил крупную партию марихуаны

2 Авг. 2020 2020-08-02T03:52:08+03:00

Он собирался сам ее курить

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В Кемеровской области полицейские обнаружили крупную партию марихуаны у 35-летнего мужчины. Наркоман сказал, что заготовил траву для личного потребления.

- Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Юргинский» получили информацию о том, что местный житель заготавливает наркотикосодержащее растение. В ходе проведенной проверки данные сведения подтвердились. В хозяйственной постройке, расположенной на принадлежащей подозреваемому территории, полицейские обнаружили и изъяли пакет, наполненный растением с характерным запахом конопли, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Полицейские отправили траву на экспертизу. Результаты исследования подтвердили, что это марихуана общей массой более 300 граммов. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Теперь его могут отправить в тюрьму на 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU