В Кузбассе наркоман заготовил крупную партию марихуаны
В Кемеровской области полицейские обнаружили крупную партию марихуаны у 35-летнего мужчины. Наркоман сказал, что заготовил траву для личного потребления.
- Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Юргинский» получили информацию о том, что местный житель заготавливает наркотикосодержащее растение. В ходе проведенной проверки данные сведения подтвердились. В хозяйственной постройке, расположенной на принадлежащей подозреваемому территории, полицейские обнаружили и изъяли пакет, наполненный растением с характерным запахом конопли, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.
Полицейские отправили траву на экспертизу. Результаты исследования подтвердили, что это марихуана общей массой более 300 граммов. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Теперь его могут отправить в тюрьму на 10 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU