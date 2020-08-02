2020-08-02T06:26:36+03:00
Происшествия

70-летняя пенсионерка пропала в Кузбассе

Женщину разыскивают уже пятый день
Екатерина РОМАНОВА
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70-летняя пенсионерка пропала в Кузбассе. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"70-летняя пенсионерка пропала в Кузбассе. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"
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В Новокузнецке уже пятый день разыскивают 70-летнюю пенсионерку. Она ушла из дома 29 июля и пропала.

О поисках 70-летней Любови Карнауховой объявил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Его волонтеры, родные и близкие не прекращают поиски пропавшей женщины. На сегодняшний день известно, что она 29 июля 2020 года ушла из дома в поселке Листвяги, и с тех пор ее никто не видел. На связь женщина не выходит.

Приметы: рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые с проседью, глаза голубые.

Была одета: темно-синяя кофта, черная юбка, белые туфли, темно-синий берет.

С собой: коричневая сумка.

Если вам известно местонахождение женщины или вы готовы присоединиться к поискам, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» или сотрудникам полиции.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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