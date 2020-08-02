Пять метеостанций установили в кемеровских детсадах

2 Авг. 2020 2020-08-02T09:32:52+03:00

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На территории сразу пяти детских садов в Кемерове появились метеостанции. Теперь юные кузбассовцы смогут узнать много нового и интересного о погоде и явлениях природы.

Быть наблюдательными с детства, учиться делать прогнозы, наблюдать за изменениями природы теперь будут воспитанники детских садов Кемерова. на территории сразу пяти из них появились специально оборудованные метеорологические станции. Здесь дошкольники под руководством педагогов в игровой форме проводят эксперименты, учатся делать выводы. Для этого у них имеется все необходимые приборы – термометры, флюгер, дождеметр, барометр, компас, ветряной рукав и солнечные часы.

Педагоги, которые разработали и внедряют проект по экологическому воспитанию, учат детей пользоваться приборами, проводят экологические игры. А для того, чтобы занятия носили не только научный, но и развлекательный характер, с детсадовцами проводят экологические игры, изучают народные приметы и проверяют, «работают» ли они, слушают музыку и читают произведения о природе.

ИСТОЧНИК KP.RU