2020-08-02T09:32:52+03:00
Общество

Пять метеостанций установили в кемеровских детсадах

Наблюдать за изменениями погоды и делать прогнозу погоды будут юные кемеровчане
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Пять метеостанций установили в кемеровских детсадах. ФОТО: пресс-служба администрации города КемеровоПять метеостанций установили в кемеровских детсадах. ФОТО: пресс-служба администрации города Кемерово
Изменить размер текста:

На территории сразу пяти детских садов в Кемерове появились метеостанции. Теперь юные кузбассовцы смогут узнать много нового и интересного о погоде и явлениях природы.

Быть наблюдательными с детства, учиться делать прогнозы, наблюдать за изменениями природы теперь будут воспитанники детских садов Кемерова. на территории сразу пяти из них появились специально оборудованные метеорологические станции. Здесь дошкольники под руководством педагогов в игровой форме проводят эксперименты, учатся делать выводы. Для этого у них имеется все необходимые приборы – термометры, флюгер, дождеметр, барометр, компас, ветряной рукав и солнечные часы.

Педагоги, которые разработали и внедряют проект по экологическому воспитанию, учат детей пользоваться приборами, проводят экологические игры. А для того, чтобы занятия носили не только научный, но и развлекательный характер, с детсадовцами проводят экологические игры, изучают народные приметы и проверяют, «работают» ли они, слушают музыку и читают произведения о природе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пять метеостанций установили в кемеровских детсадах
Какой город вышел в лидеры по числу заболевших коронавирусом за сутки
ДТП с тремя пострадавшими в Новокузнецке попало на видео
За сутки в Кузбассе выявили 79 новых больных коронавирусом
Кузбассовец лишился свободы из-за содержимого карманов
70-летняя пенсионерка пропала в Кузбассе
Кузбассовец украл детский велосипед
В Кузбассе пенсионер лишился 50 тысяч рублей
В Кузбассе наркоман заготовил крупную партию марихуаны
Синоптики обещают грозу и жару в Кузбассе
Завершились поиски 10-летнего мальчика в Кузбассе
В Кузбассе два подростка на мотоцикле погибли в ДТП
В Кузбассе без вести пропал 10-летний мальчик
Сергей Цивилев поздравил выпускников кузбасских школ
Опубликована информация о скончавшемся пациенте с коронавирусом в Кузбассе
Где на территории Кузбасса выявили 75 новых случаев коронавируса
В Кузбассе у 75 человек обнаружили коронавирус
25-й пациент с коронавирусом умер в Кузбассе
Кузбассовец ограбил пенсионера и притворился столичным артистом
Директора кузбасской фирмы обвиняют в поставке контрафактных сигарет
Три кузбасских хакера обокрали 150 россиян
В Кузбассе закроют девять устаревших котельных