2020-08-02T11:58:20+03:00
Общество

«Разница огромная»: губернатор Кузбасса показал школы после ремонта

Программа «Моя новая школа» работает в регионе
Екатерина РОМАНОВА
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«Разница огромная»: губернатор Кузбасса показал школы после ремонта. ФОТО: пресс-служба АПК«Разница огромная»: губернатор Кузбасса показал школы после ремонта. ФОТО: пресс-служба АПК
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Кузбасские школы, еще недавно находившиеся в далеком от совершенства состоянии, стремительно меняются. Благодаря программе «Моя новая школа» они становятся комфортными, безопасными и удобными для учителей и учеников.

Школа №16 в Осинниках. ФОТО: пресс-служба АПК.

Школа №16 в Осинниках. ФОТО: пресс-служба АПК.

До конца года восемь кузбасских школ приведут вновь будут готовы принять учеников. После капитального ремонта они изменились не только внешне. Помимо обновленных фасадов, новых окон и коммуникаций у школ появились новые спортивные площадки. Кроме того, в кабинетах – новая мебель и оборудования. Губернатор Кузбасса, размещая снимки школ до и после ремонта, отмечает, что изменения зачастую так велики, что ученикам и их родителям даже сложно поверить, что это то же самое здание.

Школа №8 в Ленинске-Кузнецком. ФОТО: пресс-служба АПК.

Школа №8 в Ленинске-Кузнецком. ФОТО: пресс-служба АПК.

- Согласитесь, разница огромная? Всего по программе до конца года мы приведем в порядок восемь школ, еще восемь отремонтируем и оснастим современным оборудованием в 2021 году. Наши дети должны учиться в комфортных современных зданиях, - заявляет Сергей Цивилев.

Школа №45 в Прокопьевске. ФОТО: пресс-служба АПК.

Школа №45 в Прокопьевске. ФОТО: пресс-служба АПК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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