Десантники Кузбасса с цветами пришли к мемориалам

2 Авг. 2020 2020-08-02T15:56:25+03:00

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В первое воскресенье августа отмечается День ВДВ. В этом году Воздушно-десантным войскам исполнилось 90 лет.

Из-за коронавируса, ситуация с которым коснулась и Кузбасса, отменены или перенесены многие мероприятия. Вот и в Кузбассе все торжества в честь ВДВ отменены. Однако это не помешало десантникам почтить память всех павших воинов и в кругу семьи или друзей отметить праздник.

Возложение цветов у "Черного тюльпана". ФОТО: пресс-служба администрации города Новокузнецка

Так, в Новокузнецке возложение цветов все-таки было, как и небольшой торжественный митинг. Правда, в отличие от прошлых лет, народу было совсем немного, а традиционные гулянья на площади общественных мероприятий и вовсе были отменены.

Купаться запрещено!Фото: Екатерина РОМАНОВА

Как и год назад, фонтаны в кузбасских городах в День ВДВ оказались отключенными. Причем фонтан на Театральной площади не пускает в небо струи уже не первый день, но чаша его полна. А вот в парке Гагарина фонтан не просто отключен, но еще и снабжен табличкой о том, что купаться запрещено.

Но мы уверены: ни коронавирус, ни сухие фонтаны ни в коей мере не испортили праздник парням в тельняшках и с флагами в руках.

ИСТОЧНИК KP.RU