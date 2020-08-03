3 Авг. 2020 2020-08-03T06:00:53+03:00

Маленькую Эмиру увели со двора дома в Кемерове. ФОТО: из личного архива Андрея Цыплина

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«Отвязали и увели», - так рассказывает Андрей Цыплин о беде, которая приключилась с его собакой Эмирой. Сейчас мужчина разыскивает любимицу семьи.

В том, что собаку украли, нет сомнений. Огненно-рыжая Эмира, собака породы тибетский мастиф, жила в частном доме в вольере. 5-месячного щенка любили, заботились, ухаживали - до той самой ночи на 2 августа, когда ее похитили. По словам хозяев, неизвестный целенаправленно забрался во двор, вскрыл вольер и увел пса.

Хозяева разыскиваю пропавшую собаку. ФОТО: из личного архива Андрея Цыплина

- Собаке пять месяцев, порода тибетский мастиф, размером чуть меньше немецкой овчарки, окрас рыжий огненный, пасть и нос черные, густая плотная шерсть, грива, уши висят, - так описывает Андрей Цыплин собаку.

Мужчина просит всех, кто мог стать случайным свидетелем похищения собаки или где-либо видел Эмиру, связаться с ним. Сделать это можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU