2020-08-03T06:00:53+03:00
Общество

Маленькую Эмиру увели со двора дома в Кемерове

Хозяева разыскивают любимицу семьи
Екатерина РОМАНОВА
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Маленькую Эмиру увели со двора дома в Кемерове. ФОТО: из личного архива Андрея ЦыплинаМаленькую Эмиру увели со двора дома в Кемерове. ФОТО: из личного архива Андрея Цыплина
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«Отвязали и увели», - так рассказывает Андрей Цыплин о беде, которая приключилась с его собакой Эмирой. Сейчас мужчина разыскивает любимицу семьи.

В том, что собаку украли, нет сомнений. Огненно-рыжая Эмира, собака породы тибетский мастиф, жила в частном доме в вольере. 5-месячного щенка любили, заботились, ухаживали - до той самой ночи на 2 августа, когда ее похитили. По словам хозяев, неизвестный целенаправленно забрался во двор, вскрыл вольер и увел пса.

Хозяева разыскиваю пропавшую собаку. ФОТО: из личного архива Андрея Цыплина

Хозяева разыскиваю пропавшую собаку. ФОТО: из личного архива Андрея Цыплина

- Собаке пять месяцев, порода тибетский мастиф, размером чуть меньше немецкой овчарки, окрас рыжий огненный, пасть и нос черные, густая плотная шерсть, грива, уши висят, - так описывает Андрей Цыплин собаку.

Мужчина просит всех, кто мог стать случайным свидетелем похищения собаки или где-либо видел Эмиру, связаться с ним. Сделать это можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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