Мужчину с усами разыскивают в Кузбассе
Волонтеры из Кузбасса разыскивают 60-летнего Сергея Колбасина. В последний раз мужчину видели 29 июля.
Родные и близкие, сотрудники полиции и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разыскивают 60-летнего жителя Кемерова Сергея Колбасина. Сейчас известно, что в последний раз его видели 29 июля, когда мужчина ушел из дома в неизвестном направлении. С тех пор он не выходит на связь с родными, а его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые с залысинами, глаза карие.
Был одет: футболка, серо-синие кроссовки, черные штаны.
Особые приметы: носит усы.
Если вам известно местонахождение Сергея Колбасина после 29 июля или вы готовы присоединиться к поискам, сообщите об этом волонтерам.
Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112
ИСТОЧНИК KP.RU