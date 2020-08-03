Мужчину с усами разыскивают в Кузбассе

3 Авг. 2020 2020-08-03T04:04:28+03:00

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Волонтеры из Кузбасса разыскивают 60-летнего Сергея Колбасина. В последний раз мужчину видели 29 июля.

Родные и близкие, сотрудники полиции и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разыскивают 60-летнего жителя Кемерова Сергея Колбасина. Сейчас известно, что в последний раз его видели 29 июля, когда мужчина ушел из дома в неизвестном направлении. С тех пор он не выходит на связь с родными, а его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые с залысинами, глаза карие.

Был одет: футболка, серо-синие кроссовки, черные штаны.

Особые приметы: носит усы.

Если вам известно местонахождение Сергея Колбасина после 29 июля или вы готовы присоединиться к поискам, сообщите об этом волонтерам.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112

ИСТОЧНИК KP.RU