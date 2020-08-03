Грозное чудовище выпустили на волю волонтеры из Кемерова. ФОТО: Центр помощи диким и экзотическим животным города Кемерово

Сначала апатичный после травмы, потом – сопящий и кусачи – таким оказался один из подопечных кемеровских волонтеров. «Грозное чудовище», в которого он превратился, после курса лечения отпустили на волю.

Волонтеры Центра помощи диким и экзотическим животным города Кемерово рассказали о трех своих подопечных, которые оказали помощь и вернули обратно в дикую природу. Среди них один еж, который, как оказалось, не отличается покладистым и добродушным характером.

- Еж - настоящее грозное чудовище, от сбитого и неедящего самостоятельно он трансформировался в кусачий сопящий ужас и совсем не мимими, рады за него, - отмечают волонтеры.

Также среды вылеченных и отпущенных на волю были и два коршуна. Но не успели их места освободиться, как на смену прибыли новые пострадавшие пернатые. У волонетров Центра помощи диким и экзотическим животным всегда много работы.