2020-08-03T07:54:31+03:00
Происшествия

Два человека погибли и двое пострадали в ДТП в Кузбассе

Среди пострадавших – несовершеннолетний ребенок
Екатерина РОМАНОВА
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Два человека погибли и двое пострадали в ДТП в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской областиДва человека погибли и двое пострадали в ДТП в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области
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Рано утром 3 августа в Кузбассе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека. Еще двое получили различные травмы.

ДТП произошло на 41-м километре автодороги Кемерово - Промышленная. Сотрудники полиции уже установили, что около 8.30 61-летний водитель автомобиля Nissan Terrano не справился с управлением на повороте. Машина столкнулась с дорожным знаком, а потом съехала в кювет. Кювет оказался довольно глубоким - около двух метров, и автомобиль перевернулся.

- В результате ДТП погибли водитель и его 41-летняя дочь. Кроме того, в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести доставлены еще два пассажира - 16-летний подросток и 60-летняя женщина, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося, и лишь после этого будет принято процессуальное решение. Также стражи порядка напоминают о том, что водителям необходимо быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров и торможения. Кроме того, необходимо следовать предписаниям дорожных знаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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