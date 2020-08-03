Число новых заболевших коронавирусом в Кузбассе на 3 августа: 90 человек

3 Авг. 2020 2020-08-03T09:43:10+03:00

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Сразу на 90 человек выросло число кузбассовцев, у которых врачи диагностировали COVID-19. При этом один из пациентов, который находился в больнице, скончался.

На утро 3 августа в Кузбассе, по данным оперативного штаба, коронавирус выявили еще у 90 жителей региона. Все они сейчас находятся под наблюдением врачей. Таким образом, медицинскую помощь на сегодняшний день получают 1268 пациентов. Всего же с начала пандемии в регионе выявили 3871 случай заболевания коронавирусом.

Одновременно с выявлением новых случаев растет и число выздоровевших. На утро 3 августа из больниц региона уже выписаны 2577 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. О последнем 41 случае выздоровления стало известно утром 3 августа.

Выросла и печальная статистика заболевания. По данным оперативного штаба, скончался еще один, 26-й по счету, пациент, у которого ранее выявили коронавирус.

- У мужчины 1960 года рождения на фоне коронавируса развилась тяжелая форма пневмонии. Он проживал в Междуреченске, - отметили в штабе.

К слову, под наблюдением врачей - в обсерваторах, больницах и на домашней изоляции - находятся 7908 человек. Всего же с начала пандемии снято с наблюдения 85 862 человека, у которых диагноз COVID-19 не подтвердился.

ИСТОЧНИК KP.RU