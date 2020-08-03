В Кузбассе побит рекорд по суточной заболеваемости COVID–19

3 Авг. 2020 2020-08-03T09:22:31+03:00

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Новый анти-рекорд установлен в Кузбассе утром 3 августа. В этот день стало известно сразу о 90 жителях региона, у которых диагностировали COVID-19.

Как сообщает областной оперативный штаб, на утро 3 августа в Кузбассе медики выявили сразу 90 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом большая часть – 74 человека – проживают в трех кузбасских городах. Так, в Новокузнецке выявили сразу 28 новых заболевших, в Кемерове – 24, а в Междуреченске – 22.

Таким образом, общее число заболевших опасной инфекцией на 3 августа достигло 3871 человека. Из них 1268 в настоящее время получают необходимую медицинскую помощь. Еще 2577 человек выздоровели – о последних 41 пациентах стало известно утром в понедельник, 3 августа. Также пополнилась и печальная статистика: еще один, 26-ой кузбассовец, у которого ранее выявили коронавирус, скончался. У него на фоне COVID-19 развилась тяжелая пневмония.

ИСТОЧНИК KP.RU