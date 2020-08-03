2020-08-03T11:38:14+03:00
Общество

Будет жарко: синоптики дали прогноз погоды на первую неделю августа

Дни обещают быть по-летнему ясными
Екатерина РОМАНОВА
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Будет жарко: синоптики дали прогноз погоды на первую неделю августаБудет жарко: синоптики дали прогноз погоды на первую неделю августаФото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Комфортная летняя температура, местами – даже жара, прохладный ветер и небольшая вероятность осадков – вот что ждет кузбассовцев на наступившей неделе.

Синоптики рассказали о том, какой погоды ждать жителям региона в начале наступившей недели. Как оказалось, температура воздуха не будет отличаться разнообразием, впрочем, как и все остальное.

В ночь на вторник, 4 августа, синоптики прогнозируют +9…+14 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +24…+29 градусов. Северо-восточный ветер будет несильным – лишь 2-7 метров в секунду, но местами его порывы могут достигать 12 метров в секунду. Вероятность осадков невелика.

Ночь на среду, 5 августа, будет на пару градусов теплее. А вот все остальные показатели – дневная температура воздуха, скорость ветра и вероятность осадков – прежние.

В ночь на четверг, 6 августа, синоптики прогнозируют +10…+15 градусов. Северо-восточный ветер сохранит порывистый характер и может достигать 12 метров в секунду. Днем же температура воздуха будет держаться в пределах +24…+29 градусов.

В ночь на пятницу, 7 августа, сохранится прежняя температура. Впрочем, днем также возможна жара до +29 градусов. Как отмечаются синоптики, в течение всей недели будет преимущественно без осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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