Трое новокузнечан спасли двух тонувших в реке девушек

3 Авг. 2020 2020-08-03T12:47:48+03:00

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Место подвигу и неравнодушному отношению к окружающим всегда есть в жизни. Так случилось и у троих новокузнечан. Отдыхая возле реки, они успели прийти на помощь двум оказавшимся в беде девушкам.

В тот день – 20 июля – было жарко. Две новокузнечанки решили освежиться и искупаться в реке. Около трех часов дня они оказались на берегу реки Кондомы, между пляжами «Водный» и «Черемушки». Они спокойно плавали в воде, но в какой-то момент стали тонуть – обе.

К счастью, рядом на берегу отдыхала небольшая компания – Никита Марков, Эльвира Фомовская и Оксана Тютина. Они услышали крики о помощи и тут же, не задумываясь, бросились на помощь. Первым до тонувших девушек добрался Никита: он вынес одну из них на берег, а потом вернулся к своим подругам и помог достать вторую. К тому времени купальщица была уже без сознания.

Лишь благодаря неравнодушию ребят новокузнечанки остались живы. Самих же трех отважных друзей за спасение утопающих поблагодарил глава города Новокузнецка.

- Спасибо вам, что не растерялись, протянули руку помощи, рискуя своей собственной жизнью, во имя спасения других! Гордимся вами! – сказал Сергей Кузнецов, вручая награды.

ИСТОЧНИК KP.RU