2020-08-03T15:02:14+03:00
Общество

В Тайге запущены два новых автобусных маршрута

Их открытия жители города ждали в течение пяти лет
Екатерина РОМАНОВА
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В Тайге запущены два новых автобусных маршрута. ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса.В Тайге запущены два новых автобусных маршрута. ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса.
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Пять лет жители города Тайги ждали открытия двух новых автобусных маршрутов. И вот наконец движение автобусов по улице Советской открыто.

В июне 2020 года жители Тайги рассказали губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву, когда тот приезжал в город с рабочей поездкой, о транспортной проблеме. До недавнего времени ни один из маршрутов не пролегал по «Первой кольцевой» и «Второй кольцевой» и не проезжал вблизи многоквартирных домов №240 и № 240б. Выслушав пожелания жителей, губернатор поручил руководству муниципалитета обеспечить работу общественного транспорта в микрорайоне.

- Еще в 2018 году в этом микрорайоне проложили 800 метров асфальта, установили автобусную остановку, оборудовали разворотную площадку для общественного транспорта, - рассказал Сергей Цивилев. - Жители долго ждали появления новых маршрутов. Теперь из микрорайона можно удобно и быстро добраться до школ, больниц и магазинов. Обращаю внимание, что движение общественного транспорта должно быть налажено даже в самые отдаленные микрорайоны населенных пунктов Кузбасса.

Запуск автобусных маршрутов пришелся на 30 июля. Именно с того дня работают маршруты «Первый кольцевой» и «Второй кольцевой». Автобусы каждого маршрута заходят в микрорайон по пять раз в день. А для того чтобы обеспечить безопасность движения по новым маршрутам на железнодорожном переезде, здесь установили световую и звуковую сигнализацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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