Новокузнечанин поразвлекался с 13-летней девочкой и попал под суд

3 Авг. 2020 2020-08-03T15:34:41+03:00

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Совместное распитие спиртного и попытка скрыть настоящий возраст девушкой привели к тому, что один из жителей Новокузнецка попал в полицию.

Жительница Новокузнецка была обеспокоена тем, что ее дочь ушла из дома и перестала выходить на связь. Спустя сутки после исчезновения подростка, женщина обратилась в отдел полиции. Стражи полиции тут же приступили к поискам ребенка. В конце концов, им это удалось.

Как оказалось, 13-летняя школьница была в гостях у знакомого 19-летнего новокузнечанина. Вместе с ним и другими приятелями она распивала алкоголь. Покупал и разливал спиртное 19-летний хозяин дома. А позже выяснилось, что и сам он ранее состоял на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних новокузнецкой полиции и, кроме того, сам являлся потерпевшим в уголовном деле по вовлечению несовершеннолетних в распитие спиртных напитков.

- Мужчина вину признал и пояснил, что не знал о возрасте подростка, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. – В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело о вовлечении несовершеннолетнего распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Понесет наказание и мать школьницы. Ее привлекли к ответственноси за неисполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU