2020-08-04T03:36:09+03:00
Общество

В Кемерове начали работать школьные базары

Здесь товары для школы продаются по сниженным ценам
Екатерина РОМАНОВА
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В Кемерове начали работать школьные базарыВ Кемерове начали работать школьные базарыФото: Евгения ГУСЕВА
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Наступил август, а вместе с ним в Кемерове заработалди школьные базары. Мы расскажем вам, где в областном центре можно приобрести все для школы по сниженным ценам.

Традиционно на школьных базарах кемеровчанам предложат большой выбор одежды, обуви, ранцев, канцелярских товаров, учебной литературы, а также школьно-письменных принадлежностей.

Кроме того, распродажи школьного ассортимента осуществляются в более 140 отделах и магазинах города.

- При организации «школьных базаров» соблюдены обязательные требования санитарной безопасности: нанесена разметка социального дистанцирования, антисептическая обработка, продавцы работают в защитных масках, - отметили в пресс-службе администрации Кемерова.

В районах города работают 7 площадок для проведения школьных базаров, привлечено более 40 предприятий и предпринимателей.

- универсальная ярмарка, проспект Кузнецкий, 79;

- универсальная ярмарка, улица Радищева,6 (бульварная часть);

- универсальная ярмарка, бульвар Сосновый, 3/1;

- универсальная ярмарка, улица 40 лет Октября, 18;

- школьная ярмарка, проспект Весенний, 5;

- универсальная ярмарка, проспект Ленина, 75;

- улица Тухачевского, 50.

ИСТОЧНИК KP.RU

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