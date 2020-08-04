В Кемерове начали работать школьные базары
Наступил август, а вместе с ним в Кемерове заработалди школьные базары. Мы расскажем вам, где в областном центре можно приобрести все для школы по сниженным ценам.
Традиционно на школьных базарах кемеровчанам предложат большой выбор одежды, обуви, ранцев, канцелярских товаров, учебной литературы, а также школьно-письменных принадлежностей.
Кроме того, распродажи школьного ассортимента осуществляются в более 140 отделах и магазинах города.
- При организации «школьных базаров» соблюдены обязательные требования санитарной безопасности: нанесена разметка социального дистанцирования, антисептическая обработка, продавцы работают в защитных масках, - отметили в пресс-службе администрации Кемерова.
В районах города работают 7 площадок для проведения школьных базаров, привлечено более 40 предприятий и предпринимателей.
- универсальная ярмарка, проспект Кузнецкий, 79;
- универсальная ярмарка, улица Радищева,6 (бульварная часть);
- универсальная ярмарка, бульвар Сосновый, 3/1;
- универсальная ярмарка, улица 40 лет Октября, 18;
- школьная ярмарка, проспект Весенний, 5;
- универсальная ярмарка, проспект Ленина, 75;
- улица Тухачевского, 50.
ИСТОЧНИК KP.RU