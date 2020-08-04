Два пистолета, ружье и винтовку прятал дома кузбассовец. ФОТО: архив КП. Фото: Евгения ГУСЕВА

Умелые руки кемеровчанина могли бы послужить на пользу людям, но вместо этого он решил заняться изготовлением оружия. Нелегально.

В поселке Трудармейский, что в Прокопьевском районе, один из местных жителей организовал оружейную мастерскую. Правда, незаконную. Мужчина приобретал через оружейные интернет-форумы основные части оружия, а потом сам собирал его. Разрешения на хранение и использование оружие у прокопчанина не было. Тем не менее дома у него хранились нарезная винтовка калибра 5,6 миллиметра с оптическим прицелом, пистолеты ПМ калибра 9 миллиметров с глушителем, гладкоствольное ружье 16-го калибра, 200 патронов различного калибра. Кроме того, имелись у мужчины и инструменты для изготовления оружия и боеприпасов.

Нелегальную оружейную мастерскую обнаружили сотрудники УФСБ России по Кемеровской области совместно с ГУ МВД России по Кузбассу и Росгвардией. Ее владелец заявил, что оружие было ему необходимо, чтобы защищать свою жизнь.

- По результатам экспертизы изъятых предметов будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела о незаконном хранении и изготовлении огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ, - сообщает пресс-служба УФСБ России по Кемеровской области. - Предусмотренное максимальное наказание - до пяти лет лишения свободы.