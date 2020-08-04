Новокузнечанин накопил 57 штрафов от ГИБДД и лишился автомобиля

4 Авг. 2020 2020-08-04T06:45:58+03:00

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Злостный нарушитель правил дорожного движения решил не оплачивать штрафы от Госавтоинспекции. Последствия такого решения оказались неприятными для него: у мужчины арестовали автомобиль.

Житель Заводского района города Новокузнецка решил, что расплачиваться за собственные проступки - необязательно. Раз за разом он нарушал правила дорожного движения, ему выписывали штрафы, однако платить по ним он и не собирался. В конце концов у судебных приставов оказалось 59 исполнительных производств, из которых 57 - по штрафам ГИБДД, на общую сумму в 72 тысячи рублей. Новокузнечанина не раз оповещали о задолженности, однако он игнорировал законные требования оплатить ее.

И все-таки наказание настигло должника. Во время рейда с использованием «Мобильного розыска» судебные приставы обнаружили принадлежащий мужчине автомобиль. Машину арестовали и оставили на ответственное хранение владельцу. Отметим, что никаких действий в отношении имущества он совершать не может.

- Если должник в течение 10 дней не оплатит всю сумму задолженности, арестованный автомобиль будет передан на реализацию, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU