На атмосферном фронте без перемен: синоптики уточнили прогноз на начало августа

4 Авг. 2020 2020-08-04T06:32:15+03:00

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Ближайшие дни будут теплыми и ясными – в этом уверены синоптики. Согласно прогнозу погоды, ближайшие две недели будут радовать кузбассовцев солнышком.

Так, в Кемерове во вторник, 4 августа, ожидается до +28 градусов, солнечно и без осадков. Такая погода продержится до конца недели: лишь в пятницу и субботу столбики термометров опустятся до +26 градусов днем, прогремят грозы и пройдут дожди. Но уже в воскресенье, 9 августа, вновь будет ясно и жарко – до +29 градусов. Жара немного спадет в среду: ожидается до 26 градусов тепла, дожди и грозы. В четверг, 12 августа, столбики термометров опустятся еще на пару градусов, сохранятся дожди и грозы. А в пятницу, 13 августа, любители прохлады могут ликовать: согласно данным Гисметео, столбики поднимутся не выше +20 градусов, да еще и дождь пройдет. Зато выходные – 15 и 16 августа – обещают быть солнечными, хоть и нежаркими – до +22 градусов.

Погода в Кемерове. ФОТО: скриншот Гисметео.

На юге области ближайшие дни будут еще более жаркими. В Новокузнецке температура воздуха с 5 по 8 августа будет держаться в пределах +27 градусов, и лишь в пятницу дожди и грозы привнесут свежести. Зато уже в воскресенье, 10 августа, воздух прогреется до +30 градусов. Со вторника, 11 августа, к жаре добавятся дожди и грозы. И такая жара будет держаться до четверга, 13 августа: в этот день столбики термометров опустятся до +26, а в пятницу – и вовсе до +21 градуса. В последующие дни до 17 августа температура воздуха будет держаться в пределах +21…+23 градусов.

Погода в Новокузнецке. ФОТО: скриншот Гисметео.

ИСТОЧНИК KP.RU