2020-08-04T07:50:35+03:00
Происшествия

Автомобилистка врезалась в столб и разбила головой стекло иномарки

Точные обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД
Екатерина РОМАНОВА
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Автомобилистка врезалась в столб и разбила головой стекло иномарки. ФОТО: отдел пропаганды областной ГосавтоинспекцииАвтомобилистка врезалась в столб и разбила головой стекло иномарки. ФОТО: отдел пропаганды областной Госавтоинспекции
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Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала 39-летняя женщина, произошло вечером в Кузбассе. В его результате машина разбита, а автолюбительница попала в больницу.

Вечером 3 августа, около 20.00, женщина-водитель автомобиля Daewoo Matiz двигалась по улице Энтузиастов, что в Березовском, в сторону Молодежного бульвара. Добраться до пункта назначения ей не удалось: автомобилистка попала в ДТП.

- Женщина не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением и совершила наезд на опору освещения, - рассказали подробности дорожно-транспортного происшествия в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции. - В результате ДТП водитель, женщина 39 лет, была госпитализирована.

В одном из местных пабликов очевидцы разместили фотографии, судя по которым женщина во время ДТП разбила головой лобовое стекло иномарки.

Точные причины и обстоятельства аварии в настоящее время устанавливают сотрудники полиции. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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