В Роспотребнадзоре рассказали, как ищут кузбассовцев с COVID-19
В Роспотребнадзоре рассказали, как находят кузбассовцев с подозрением на COVID-19. С заявлением выступила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Маргарита Новоселова.
В Роспотребнадзоре рассказали, как ищут кузбассовцев с COVID-19.ВИДЕО: vk.com, "Пресс-служба Междуреченска"
- Работа по выявлению контактных лиц организуется и проводится должностными лицами Роспотребнадзора и эпидемиологами Центра гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области, - рассказала Маргарита Новоселова, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области. - Проводится опрос заболевшего, он предоставляет сведения о лицах, которые контактировали с ним за 14 дней до начала заболевания . Если человек работающий, делается запрос в организацию, где был выявлен заболевший, где предоставляются сведения о контактных лицах. Согласовываются эти данные с должностными лицами Роспотребнадзора, выносится постановление и проводится медицинское наблюдение.
Напомним, что в Кузбассе с начала пандемии новой коронавирусной инфекцией переболели 2577 человек. В инфекционных больницах в настоящее время находятся 1268 больных. Еще 7908 человек находятся под медицинским наблюдением. От вируса скончались 26 жителей Кузбасса.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»