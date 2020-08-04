4 Авг. 2020 2020-08-04T07:57:38+03:00

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В Роспотребнадзоре рассказали, как находят кузбассовцев с подозрением на COVID-19. С заявлением выступила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Маргарита Новоселова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="180" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/794205" frameborder="0"></iframe> В Роспотребнадзоре рассказали, как ищут кузбассовцев с COVID-19.ВИДЕО: vk.com, "Пресс-служба Междуреченска"

- Работа по выявлению контактных лиц организуется и проводится должностными лицами Роспотребнадзора и эпидемиологами Центра гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области, - рассказала Маргарита Новоселова, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области. - Проводится опрос заболевшего, он предоставляет сведения о лицах, которые контактировали с ним за 14 дней до начала заболевания . Если человек работающий, делается запрос в организацию, где был выявлен заболевший, где предоставляются сведения о контактных лицах. Согласовываются эти данные с должностными лицами Роспотребнадзора, выносится постановление и проводится медицинское наблюдение.

Напомним, что в Кузбассе с начала пандемии новой коронавирусной инфекцией переболели 2577 человек. В инфекционных больницах в настоящее время находятся 1268 больных. Еще 7908 человек находятся под медицинским наблюдением. От вируса скончались 26 жителей Кузбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU