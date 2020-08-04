Жители Кузбасса нашли на дороге ручную гранату
Кузбассовцы нашли на обочине дороги боевую гранату Ф-1. Находку уничтожили сотрудники ОМОН Росгвардии.
Опасную находку сделали жители села Тараданово Крапивинского района. В зарослях на обочине дороги они нашли гранату. Для того чтобы проверить, представляет ли опасность находка, из Кемерова в Тараданово выехала группа разминирования ОМОН Управления Росгвардии по Кемеровской области. Прибывшие на место взрывотехники установили, что находка является боевой гранатой Ф-1 и действительно могла быть опасной для тех, кто нашел ее.
- Боеприпас был поврежден коррозией и представлял угрозу. Росгвардейцы вывезли находку на безопасный участок и уничтожили, - рассказали в региональном управлении Росгвардии.
Правоохранители отмечают, что при обнаружении подозрительных предметов нужно сразу же звонить в полицию и ни в коем случае не трогать их.
ИСТОЧНИК KP.RU