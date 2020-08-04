2020-08-04T08:08:46+03:00
Общество

Жители Кузбасса нашли на дороге ручную гранату

На место выехали саперы Росгвардии
Леонид АНДРЕЕВ
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Жители Кузбасса нашли на дороге ручную гранату. ФОТО: пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской областиЖители Кузбасса нашли на дороге ручную гранату. ФОТО: пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области
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Кузбассовцы нашли на обочине дороги боевую гранату Ф-1. Находку уничтожили сотрудники ОМОН Росгвардии.

Опасную находку сделали жители села Тараданово Крапивинского района. В зарослях на обочине дороги они нашли гранату. Для того чтобы проверить, представляет ли опасность находка, из Кемерова в Тараданово выехала группа разминирования ОМОН Управления Росгвардии по Кемеровской области. Прибывшие на место взрывотехники установили, что находка является боевой гранатой Ф-1 и действительно могла быть опасной для тех, кто нашел ее.

- Боеприпас был поврежден коррозией и представлял угрозу. Росгвардейцы вывезли находку на безопасный участок и уничтожили, - рассказали в региональном управлении Росгвардии.

Правоохранители отмечают, что при обнаружении подозрительных предметов нужно сразу же звонить в полицию и ни в коем случае не трогать их.

ИСТОЧНИК KP.RU

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