Жители Кузбасса нашли на дороге ручную гранату

4 Авг. 2020 2020-08-04T08:08:46+03:00

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Кузбассовцы нашли на обочине дороги боевую гранату Ф-1. Находку уничтожили сотрудники ОМОН Росгвардии.

Опасную находку сделали жители села Тараданово Крапивинского района. В зарослях на обочине дороги они нашли гранату. Для того чтобы проверить, представляет ли опасность находка, из Кемерова в Тараданово выехала группа разминирования ОМОН Управления Росгвардии по Кемеровской области. Прибывшие на место взрывотехники установили, что находка является боевой гранатой Ф-1 и действительно могла быть опасной для тех, кто нашел ее.

- Боеприпас был поврежден коррозией и представлял угрозу. Росгвардейцы вывезли находку на безопасный участок и уничтожили, - рассказали в региональном управлении Росгвардии.

Правоохранители отмечают, что при обнаружении подозрительных предметов нужно сразу же звонить в полицию и ни в коем случае не трогать их.

ИСТОЧНИК KP.RU