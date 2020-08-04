Какой кузбасский город лидирует по числу новых заболевших на утро 4 августа

4 Авг. 2020 2020-08-04T08:09:18+03:00

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За минувшие сутки в Кузбассе вновь зафиксировано рекордное число новых пациентов с коронавирусом – 94 человека. При этом 27 из них проживают в одном и том же городе. В общей сложности с начала марта коронавирусом заболели 3965 человек.

Больше всего пациентов, у которых подтвердился коронавирус, за минувшие сутки выявлено в Междуреченске. Здесь диагноз подтвердился сразу у 27 человек. Общее число заболевших с середины марта достигло 634 человек.

В Кемерове на утро 4 августа выявили 16 новых заболевших. Теперь общее число пациентов, у которых был выявлен коронавирус, достигает 925 человек.

На третьем месте по числу новых заболевших за сутки – Анжеро-Судженск: здесь COVID-19 диагностировали у 12 человек. Согласно данным Центра ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации, всего с начала пандемии здесь заболели 177 человек.

В Новокузнецке же, который в течение нескольких дней был одним из главных «поставщиков» новых заболевших, коронавирус выявили у 10 человек. Тем не менее, в Новокузнецке по-прежнему больше всего заболевших с середины марта – 937 человек.

В Белово COVID-19 диагностировали у девяти человек, в Беловском муниципальном районе – у четверых. По два новых случая заболевания в Березовском, Мысках, Юрге, Гурьевском, Чебулинском и Яйском муниципальных округах. По одному заболевшему коронавирусом в Краснобродском, Тисульском муниципальном районе, а также в Промышленновском и Тяжинском муниципальных округах.

ИСТОЧНИК KP.RU